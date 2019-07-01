Москва, 2 июля, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Американское давление на Иран ставит под угрозу мир и стабильность не только на Ближнем и Среднем Востоке. О том, почему ситуация в современной геополитике настолько точно напоминает ту, которая сформировалась перед Первой мировой войной, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Gage Skidmore Дональд Трамп. «Make America Great Again»

Отношения США и Китая во многом повторяют англо-германские отношения в начале ХХ века: та же глубокая переплетенность экономических отношений и конкуренция в военной области. Так же неспешно, как и сейчас, перед Первой мировой формировались коалиции и союзы, которые предстали на мировой арене в виде Тройственного союза и Антанты. Попытка построить глобализацию под руководством США очевидным образом провалилась, и переформатировать ее, превратив в глобализацию с человеческим, а не американским лицом, вряд ли уже удастся.

Теперь президент США Дональд Трамп пытается использовать наработанный за десятилетия авторитет своей страны для того, чтобы превратить его в деньги, раздувая торговые войны с крупнейшими экономиками мира. Но торговая атака на ЕС и Китай своей обратной стороной имеет сближение Пекина и Брюсселя. И чем дальше США будут искать волевые решения для перелома баланса в свою сторону, тем более общепланетарная ситуация будет смещаться в сторону войны. В своей «гибридной» фазе война уже идет, и это знаменует собой упомянутой движение от холодной к горячей фазе.

Как же выглядят потенциальные театры военных действий, сколько их и почему в создавшемся положении сближению между Россией и Китаем альтернативы не просматривается, читайте в статье Владимира Павленко «Военно-политические угрозы современности».