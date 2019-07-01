Москва, 1 июля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Предварительный анализ результатов ЕГЭ в 2019 году не демонстрирует никаких аномалий. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

По его словам, результаты ЕГЭ-2019 года сопоставимы с предыдущими годами, что подтверждает стабильность, прозрачность и объективность экзамена.

«ОГЭ в 2019 году также прошел в штатном режиме, но отличие от ЕГЭ, проведение ОГЭ вызывает определенную тревогу в части его объективности», — отметил Кравцов.

Глава Рособрнадзора обещал, что в 2020 году никаких существенных изменений в ЕГЭ как в процедуре проведения, так и содержательно не будет.

Окончательные итоги всей экзаменационной кампании 2019 года будут подведены в сентябре-октябре.

Подробности: На ЕГЭ по гуманитарным предметам разрешат пользоваться интернетом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ писали, что на едином государственном экзамене (ЕГЭ) и основном государственном экзамене (ОГЭ) по гуманитарным предметам могут разрешить пользоваться интернетом для поиска информации.

Читайте также: Экс-глава Рособрнадзора оценил идею использования интернета на ЕГЭ