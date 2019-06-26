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На едином государственном экзамене (ЕГЭ) и основном государственном экзамене (ОГЭ) по гуманитарным предметам выпускникам могут разрешить пользоваться интернетом для поиска информации. Об этом 26 июня сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), который является разработчиком заданий для госэкзаменов.

Как отметила директор института Оксана Решетникова, внести коррективы в процедуру сдачи государственных экзаменов позволит её перевод в электронную форму.

«Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными», — сказала директор ФИПИ.

По её словам, у выпускников появится возможность использовать различные мультимедийные источники — например, работать с геоинформационными системами в географии.

Сообщается, что цифровизация позволит внести изменения и в экзамены по естественно-научным дисциплинам. В частности, могут появиться задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели, в которых необходимо будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни.

По оценкам ФИПИ, на разработку и внедрение нововведений может потребоваться около пяти лет.