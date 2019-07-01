Шверин, Германия, 1 июля, 2019, 07:23 — ИА Регнум. В выходные дни 29−30 июня вновь вспыхнул лесной пожар на месте бывшего военного полигона Любтен в немецкой федеральной земле Мекленбург— Передняя Померания, передает канал n-tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

По словам спасателей, огонь распространился «очень и очень быстро». Эвакуированы около тысячи человек из близлежащих населенных пунктов, в том числе сто детей из летнего лагеря в Альт-Ябель. Тушение огня осложняется тем, что на месте бывшего военного полигона в верхнем слое почвы сохранилось множество боеприпасов. К раннему утру 1 июля к пожаротушению привлекли полицейские вертолеты.

По оценкам пожарных, пострадали 300 га леса. Это второй пожар за несколько дней. По заявлению властей, первый пожар гораздо меньшего масштаба был полностью потушен к 28 июня. Власти подозревают, что во второй раз был совершен намеренный поджог.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня крупный лесной пожар бушевал в 80 км к югу от Берлина. В последний раз в этой местности фиксировали такой мощный пожар почти полстолетия назад.