Иркутск, 1 июля, 2019, 06:58 — ИА Регнум. В терпящей бедствие от мощнейшего наводнения Иркутской области происходит ещё и множество лесных пожаров. Согласно данным с официального сайта региона, по состоянию на утро 1 июля в регионе действует 21 возгорание общей площадью 5189 га, покрытых лесом, и 596 нелесных гектаров.

Правительство Иркутской области Наводнение в Иркутской области

Известно, что наибольшее количество возгораний (семь) находится в Усть-Илимском районе, пять — в Чунском, по два в Мамско-Чуйском, Киренском и Казачинско-Ленском, по одному — в Жигаловском, Катангском и Тайшетском районах. Помимо этого, в зоне космического мониторинга на территории Мамско-Чуйского района находится один природных пожар площадью 63 га.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Иркутской области

Ещё шесть возгораний находятся в локализованном состоянии (по три в Чунском и Усть-Илимском районах), их площадь составляет 1350 лесных га и 26 га непокрытых лесом. Также за минувшие выходные дни, 29 и 30 июня, на землях лесного фонда Приангарья ликвидировано четыре пожара. Возгорания общей площадью 5,2 га были зарегистрированы в Братском, Чунском, Жигаловском и Усть-Илимском районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение в Иркутской области началось после сильных дожей. Реки вышли из берегов, подтопив тысячи домов в десятках населённых пунктов. По состоянию на 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживает 9809 человек (в том числе 2681 ребенок). Повреждены 13 автомобильных мостов.

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Утром 29 июня пожар был обнаружен в заказнике «Туколонь» Казачиско-Ленского района Иркутской области. Сотрудники Карамского участкового лесничества не исключают, что речь идёт об умышленном поджоге.

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