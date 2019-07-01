Иркутск, , 05:54 — REGNUM

ГУ МЧС РФ по Иркутской области обнародовало данные о мощнейшем наводнении, начавшемся в регионе с 25 июня в результате сильных дождей и резкого подъема уровней воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. По состоянию на 1 июля, в 55 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживает 9809 человек (в том числе, 2681 ребенок), 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков.

Наводнение в Иркутске Правительство Иркутской области

Пострадавшими числятся 744 человека. Из них 153 человека (в том числе 35 детей) госпитализированы, а 591 пострадавшему (в числе которых 37 детей) медицинская помощь оказана амбулаторно.

По данным спасателей, полностью окружены водой сейчас четыре населенных пункта, но их население обеспечено запасами продуктов питания, медикаментами и предметами первой необходимости. Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы 2273 человек, в том числе 512 детей. В 13 пунктов временного размещения доставлены 636 человек, в том числе 182 ребенка, остальные находятся у родственников и знакомых.

«Повреждены 13 автомобильных мостов. Ограничено движение для грузового транспорта на участке с 1277 по 1427 километр и для всех видов транспорта с 1370 по 1371 километр федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», произошло подтопление 7 участков автомобильных дорог местного значения», — отмечают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось несколько дней назад из-за сильных дождей. Было подтоплено 83 населенных пунктах 6669 жилых домов и 6847 приусадебных участков. От паводка пострадали 32 777 человек, в том числе 4050 детей. В зоне подтопления находятся 43 социально значимых объектов: фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады.

Ночью 30 июня регион посетил президент Владимир Путин. На решение ситуации с дождевыми паводками из российского бюджета выделена финансовая помощь — 662 миллиона рублей. Также глава государства поручил следить за ситуацией с ценами на продукты первой необходимости в пострадавших районах.

Роспотребнадзору и Минздраву поручено держать под контролем эпидемиологическую ситуацию в пострадавших районах. Детей из пострадавших районов решено отправить в летние оздоровительные лагеря, в том числе, в другие регионы страны.