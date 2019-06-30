Нижний Новгород, 1 июля, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Законопроект, которым из нижегородского закона о сборе валежника исключат «коррупциогенный фактор», разработан в комитете по агропромышленному комплексу Законодательного собрания региона, но пока не обсуждался на сессии. Поправки в закон вносят для частичного исполнения требований Волжского межрегионального природоохранного прокурора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Konrad Kurzacz Pimke Валежник

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Напомним, в апреле 2019 года надзорная инстанция усмотрела в областном законе «О порядке и нормативах заготовки древесины, порядке заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд на территории Нижегородской области» пункт, в котором есть коррупциогенный фактор. В нормативном акте использовались слова оценочного характера, которые не имели критериев применения. В частности, в законе оговаривалось, что нижегородцы могут собирать остатки стволов деревьев, лежащие на земле, которые относятся к старому ветровалу, бурелому, снеголому, снеговалу или образовавшихся вследствие естественного отмирания или же повреждённые вредителями, но при этом которые потеряли свои технические, товарные, деловые свойства. Речь шла о тех свойства, что позволяли использовать остатки как топливную древесину.

Прокурор потребовал исключить из областного закона слова «старый» и строчку — «потерявшие свои технические, товарные, деловые свойства, и возможные к использованию в качестве топливной древесины».

На сегодня данный законопроект разработан и дополнительных расходов со стороны бюджета он не повлечёт. При этом депутаты решили удовлетворить требование лишь частично, оставив слово «старый».

"25 апреля 2019 года Законодательное Собрание Нижегородской области указанное требование Волжского межрегионального природоохранного прокурора постановило признать подлежащим удовлетворению частично, и до 1 июля 2019 года проект закона области о внесении соответствующих изменений внести на рассмотрение Законодательного собрания области. Проектом закона области предлагается слова «потерявших свои технические, товарные, деловые свойства» исключить из действующей редакции закона области № 143-З», — уточняется в пояснительной записке.