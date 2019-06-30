Сбор валежника: нижегородский закон поправят по требованию прокурора
Нижний Новгород, 1 июля, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Законопроект, которым из нижегородского закона о сборе валежника исключат «коррупциогенный фактор», разработан в комитете по агропромышленному комплексу Законодательного собрания региона, но пока не обсуждался на сессии. Поправки в закон вносят для частичного исполнения требований Волжского межрегионального природоохранного прокурора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, в апреле 2019 года надзорная инстанция усмотрела в областном законе «О порядке и нормативах заготовки древесины, порядке заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд на территории Нижегородской области» пункт, в котором есть коррупциогенный фактор. В нормативном акте использовались слова оценочного характера, которые не имели критериев применения. В частности, в законе оговаривалось, что нижегородцы могут собирать остатки стволов деревьев, лежащие на земле, которые относятся к старому ветровалу, бурелому, снеголому, снеговалу или образовавшихся вследствие естественного отмирания или же повреждённые вредителями, но при этом которые потеряли свои технические, товарные, деловые свойства. Речь шла о тех свойства, что позволяли использовать остатки как топливную древесину.
Прокурор потребовал исключить из областного закона слова «старый» и строчку — «потерявшие свои технические, товарные, деловые свойства, и возможные к использованию в качестве топливной древесины».
На сегодня данный законопроект разработан и дополнительных расходов со стороны бюджета он не повлечёт. При этом депутаты решили удовлетворить требование лишь частично, оставив слово «старый».