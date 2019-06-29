Сеул, 29 июня, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Стратегический альянс между США и Южной Кореей способствует стабильности, безопасности и процветанию Индо-Тихоокеанского региона. Об этом написал госсекретарь США Майк Помпео на странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Приятно быть снова в Сеуле, — написал Помпео. — Наш всеобъемлющий стратегический альянс с Южной Кореей является опорой безопасности, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе».

Как передавало ИА REGNUM, 29−30 июня президент США Дональд Трамп посетит Южную Корею с официальным визитом.

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