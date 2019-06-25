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Трамп отправится в Южную Корею с официальным визитом

Политика

Он также посетит демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР

Вашингтон, 25 июня 2019, 03:43 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп посетит Южную Корею с официальным визитом 29−30 июня, сообщает агентство Reuters.

Агентство отмечает, что Трамп решился на поездку после обмена письмами с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также после заявлений госсекретаря Майка Помпео, выразившего надежду на возобновление переговоров с КНДР. В ходе поездки Трамп встретится с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и обсудит с ним способы достижения мира на Корейском полуострове. Также американский президент намерен посетить демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня президент США Дональд Трамп отправил «дружественное письмо» лидеру КНДР Ким Чен Ыну. О содержании письма Трамп умолчал, однако отметил, что у «Северной Кореи феноменальное будущее».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп послал «дружеское письмо» Ким Чен Ыну

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