Трамп отправится в Южную Корею с официальным визитом

Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп посетит Южную Корею с официальным визитом 29−30 июня, сообщает агентство Reuters.

Агентство отмечает, что Трамп решился на поездку после обмена письмами с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также после заявлений госсекретаря Майка Помпео, выразившего надежду на возобновление переговоров с КНДР. В ходе поездки Трамп встретится с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и обсудит с ним способы достижения мира на Корейском полуострове. Также американский президент намерен посетить демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня президент США Дональд Трамп отправил «дружественное письмо» лидеру КНДР Ким Чен Ыну. О содержании письма Трамп умолчал, однако отметил, что у «Северной Кореи феноменальное будущее».

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