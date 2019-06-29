Вашингтон, 29 июня, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Число загрузок интернет-браузера Chorme от компании Google в магазине приложений для Android-устройств Play Store превысило отметку в 5 млрд. Об этом сообщает GizChina.

Deepanker70 Интернет-браузер Google Chorme

Chorme является самым популярным браузером для мобильных устройств. Доминирующее положение обеспечивается в том числе за счёт предустановки этого браузера на большинство устройств, выпускаемых на базе операционной системы Android.

По данным специализированного портала, в июне общее число загрузок браузера из магазина приложений Play Store превысило 5 млрд. Также эту отметку несколько месяцев назад преодолели приложения Gmail, Google Maps и YouTube.

Отметим, политика Google по продвижению собственного браузера и поисковой системы за счёт предустановки на Android-устройства (Google также является разработчиком этой операционной системы) вызывает недовольство антимонопольных регуляторов многих стран. В частности, антимонопольные расследования в отношении Google ведутся в Евросоюзе и Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае комиссия по конкуренции Индии начала антимонопольное расследование в отношении Google в связи и использованием операционной системы Android для недобросовестной конркуренции.