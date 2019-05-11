В Индии проведут антимонопольное расследование в отношении Google — СМИ

Нью-Дели, , 08:07 — REGNUM Комиссия по конкуренции Индии (CCI) начала расследование в отношении американской компании Google. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, расследование в Индии аналогично тому, которое проходит в Евросоюзе — американская компания обвиняется в использовании операционной системы Android для недобросовестной борьбы с конкурентами.

Напомним, антимонопольные службы ЕС установили, что компания Google вынуждала производителей устанавливать свои продукты (браузер Chrome и поисковую систему Google Search) на Android-устройства вместе с магазином приложений Google Play. Такая предустановка программ Google делает американскую компанию монополистом на рынке интернет-поиска и препятствует распространению приложений других производителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Google представила механизм, который должен помочь выполнить требования антимонопольных регуляторов ЕС. В частности, при первом запуске магазина приложений Google Play пользователям будет предлагаться выбор из пяти интернет-браузеров и поисковых систем. Однако при этом браузер Chrome останется установлен по умолчанию и будет представлен на первой строчке списка, что не устраивает организации, подавшие жалобу в антимонопольные службы ЕС,

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