Санкт-Петербург, 28 июня, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от КПРФ, кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга режиссер Владимир Бортко сдал подписи муниципальных депутатов в Горизбирком Северной столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 28 июня в комиссии.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Бортко

Для включения в избирательный бюллетень на выборах губернатора Северной столицы Бортко необходимо было собрать 155 подписей для прохождения так называемого муниципального фильтра. Кандидат представил 161 подпись.

Кроме того, он сообщил, что определился с тремя кандидатурами на пост сенатора, в связке с которыми намерен баллотироваться. Это экс-депутат Заксобрания Петербурга от КПРФ Юрий Гатчин, лидер национал-патриотического движения Юрий Болдырев и гендиректор ЗАО «НПП «ОСТ» Игорь Григорьев.

Напомним, ранее подписи мунфильтра в Горизбирком сдал кандидат от ЛДПР Олег Капитанов, который на днях обменял мандат депутата ЗакСа на место главы комитета Смольного по предложению врио губернатора, своего конкурента Александра Беглова.

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Как выяснилось, лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался этим недоволен. Капитанов сдал 147 подписей, то есть, ему не хватило 8 автографов муниципальных депутатов.

Выборы губернатора Петербурга назначены на 8 сентября 2019 года. О своем намерении баллотироваться заявили уже 28 человек — как представителей политических партий, так и самовыдвиженцы. Последние, помимо прохождения мунфильтра, должны представить подписи 76 тыс. петербургских избирателей.