Москва, , 15:38 — REGNUM

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что его партия продолжит участие в кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга, несмотря на приглашение кандидата от ЛДПР Олега Капитанова на работу в Смольный. При отказе включить Капитанова в избирательный бюллетень на выборах партия Жириновского выступит против врио губернатора, кандидата в градоначальники Александра Беглова.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЛДПР не просила у администрации Санкт-Петербурга никаких должностей, они нам не нужны. Мы не торгуемся и подачки нам не нужны. Нам нужно участие в выборах!», — заявил 28 июня Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 25 июня Беглов предложил депутату Заксобрания Петербурга Капитанову возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям и миграционной политике. Капитанов согласился и на следующий день сдал депутатский мандат. А также принес в Горизбирком 147 подписей муниципальных депутатов, которых, однако, не хватает для преодоления муниципального фильтра и включения в избирательный бюллетень.

Как утверждает Владимир Жириновский, Капитанов согласился на предложение Беглова возглавить комитет Смольного «под давлением чиновников городской администрации и уже в ближайшее время напишет заявление об увольнении с этой должности».

История с Капитановым в качестве претендента на пост губернатора не окончена, подчеркивает Жириновский. Недостающие подписи для прохождения выдвиженцем ЛДПР мунфильтра будут собраны, уверен он.

«Подписи муниципальных депутатов в поддержку выдвижения Капитанова есть, но пока была выдана только часть, а оставшиеся придерживают. Он должен получить их в ближайшее время», — говорит лидер ЛДПР.

И подкрепляет свои слова недвусмысленной угрозой в адрес Смольного.

«Если кандидат Капитанов не будет зарегистрирован, мы все равно продолжим нашу кампанию в Санкт-Петербурге, но тогда уже будем вести её против врио губернатора», — заявил Владимир Жириновский.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее во фракции ЛДПР в Госдуме заявили, что Олег Капитанов может войти в состав правительства Санкт-Петербурга, но только в том случае, если в результате выборов не займет пост главы города.