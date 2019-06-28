Москва, 28 июня, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Казахстан занял второе место в рейтинге стран по доступности мобильного интернета, уступив лишь Ирану. Об этом сообщает аналитическое агентство Content Review.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Интернет

По данным агентства, средняя стоимость одного гигабайта мобильного интернета в Иране составила 5 рублей, в Казахстане — 29 рублей, Египте — 37 рублей, России — 38 рублей, Израиле — 40 рублей. Дороже остальных стран мобильный интернет стоит в Швейцарии, США и Японии.

Среди безлимитных тарифов самый дешевый интернет отмечается в России — 613 рублей в месяц, Малайзии — 761 рубль, Польше, — 1119 рублей, Мексике — 1214 рубля и Тайване — 1317 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2019 года число абонентов сотовой связи в Казахстане составило 25,5 млн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Число абонентов сотовой связи с доступом к интернету выросло на 4,3%, до 14,4 млн.

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