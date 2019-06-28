Вашингтон, 28 июня, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Разработчики из независимой студии Crowbar Collective объявили о начале бета-тестирования игры-долгостроя Black Mesa и выложили в сеть пакет с тремя уровнями игры. Об этом 27 июня сообщил портал Bloody Disgusting.

Игра Black Mesa

Авторы пояснили, что они хотят собрать отчеты об ошибках игры, запущенной на разных компьютерах, которые могут возникать из-за того, что создатели «внесли существенные улучшения и изменения в движок Source». Они отметили: тем, кто хочет получить «отполированную» конечную версию Black Mesa, стоит подождать. «Это не займет много времени!», — пообещали сотрудники Crowbar Collective.

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Напомним, 24 июня 2019 года студия опубликовала два ролика с демонстрацией геймплея Black Mesa. Стоит отметить, что Crowbar Collective, ранее носившая название Black Mesa Team, начала разрабатывать игру ещё в сентябре 2004 года.