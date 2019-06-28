Токио, 28 июня, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия-24» на полях саммита «Группы двадцати» в Осаке.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Он отметил, что американский лидер отреагировал на приглашение «очень позитивно». Юбилей Победы в России отметят 9 мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня главы России и США провели переговоры на полях саммита G20 в японской Осаке. Они обсудили, в частности, обстановку в Сирии, на Украине, в Иране и Венесуэле. Лидеры согласились, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам всего мира.

Читайте также: Что обсуждали Путин и Трамп на саммите G20