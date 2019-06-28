Вашингтон, , 11:22 — REGNUM

Одной из тем, которая была затронута на встрече президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом, состоявшейся сегодня, 28 июня на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, стала ситуация в Сирии. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

В ходе переговоров, которые продлились почти полтора часа, стороны также обсудили ситуацию на Украине, Иран и Венесуэлу.

В начале встречи глава Белого дома заявил, что намерен в ходе «очень интересной дискуссии» обсудить «такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма». При этом он выразил надежду на отличный результат переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 июня, в японском городе Осака, где проходит саммит G20, состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Стороны рассмотрели состояние двусторонних отношений между Соединёнными Штатами и Россией. Оба лидера согласились с тем, что улучшение отношений между двумя государствами отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам всего мира.

Кроме того, Путин и Трамп договорились, что две страны продолжат обсуждение модели контроля над вооружениями 21 века, в которую глава Белого дома предложил включить Китай.