Миллер: европейские партнеры уверены, что «Северный поток — 2» построят
Санкт-Петербург, 28 июня, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, в этом уверены и Газпром, и европейские партнеры компании. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер на годовом собрании акционеров в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что большая часть работ по проекту уже завершена. Вместе с европейскими партнерами российская сторона уверена, что проект будет успешно завершён.
Газопровод «Северный поток — 2» является прибыльным бизнес-проектом, который выгоден и строящим его партнерам, и потребителям газа, напомнил Миллер.
Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» строят, обходя транзитные государства: Украину, Белоруссию, Польшу, а также страны Восточной Европы и Прибалтики. Трубопровод, согласно проекту, проложат через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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