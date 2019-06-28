Санкт-Петербург, 28 июня, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, в этом уверены и Газпром, и европейские партнеры компании. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер на годовом собрании акционеров в Санкт-Петербурге.

Nord Stream 2 / Paul Langrock Сварка труб

Он отметил, что большая часть работ по проекту уже завершена. Вместе с европейскими партнерами российская сторона уверена, что проект будет успешно завершён.

Газопровод «Северный поток — 2» является прибыльным бизнес-проектом, который выгоден и строящим его партнерам, и потребителям газа, напомнил Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» строят, обходя транзитные государства: Украину, Белоруссию, Польшу, а также страны Восточной Европы и Прибалтики. Трубопровод, согласно проекту, проложат через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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