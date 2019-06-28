Лос-Анджелес, США, 28 июня, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Из фильма «Человек-паук: вдали от дома» удалили несколько сцен, несмотря на то, что некоторые из них присутствовали в трейлере. Об этом сообщил режиссер картины Джон Уоттс в интервью изданию io9 27 июня.

Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж Джон Уоттс. 2019. США Человек-паук

В финальный монтаж фильма не попала сцена, в которой полицейские называют Человека-паука (Том Холланд) новым Железным человеком. В трейлере герой Холланда останавливает ограбление в новом костюме с железными элементами, и, когда правоохранительные органы появляются на месте преступления, они спрашивают у Питера Паркера — займет ли он место Железного человека в Нью-Йорке.

Уоттс отметил, что для всего произведения эпизод не нес существенного значения, поэтому им пришлось пожертвовать. Помимо сцены с полицейскими из фильма удалили еще несколько моментов — в совокупности Уоттс назвал их «списком дел Человека-паука»:

режиссер Джон Уоттс «Это часть монтажа, где Питер выполняет множество поручений, которые он должен сделать, прежде чем улететь в Европу. Шутка заключалась в том, что он должен был купить двойной адаптер для наушников, продать некоторые свои фигурки, забрать паспорт и уничтожить чрезвычайно опасное криминальное семейство».

Вырезанные сцены будут доступны для зрителей в версии фильма на Blu-Ray.

Фильм «Человек-паук: вдали от дома» выходит в мировой прокат 2 июля. В России его запустят в кинотеатрах 4 июля. Лента станет последней для третьей фазы кинематографической вселенной Marvel и будет прямым продолжением предыдущего фильма «Мстители: Финал». Питер Паркер тяжело переживает потерю своего наставника, Железного человека, но пытается жить, как обычный подросток и отправляется с одноклассниками в Венецию на школьные каникулы. В фильме также сыграют Джон Фавро, Зендея, Сэмюэл Л. Джексон и Джейк Джилленхол.

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