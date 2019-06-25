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На «Старконе» покажут нового «Человека-паука»

Культура

Предпоказ новинки Marvel состоится 30 июня

Санкт-Петербург, 25 июня 2019, 16:25 — REGNUM  На фестивале «Старкон» в Санкт-Петербурге состоится предпоказ приключенческого кинокомикса Marvel «Человек-паук: вдали от дома». Фильм покажут 30 июня, на пять дней раньше официальной российской премьеры, сообщила пресс-служба фестиваля 24 июня.

«Человек-паук: вдали от дома» — заключительное произведение третьей фазы киновселенной Marvel о приключениях супергероев и отряде «Мстители». По сюжету фильма Питер Паркер (Том Холланд) отправляется с одноклассниками на школьные каникулы в Венецию, однако там его находит тайный агент Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и просит спасти планету от загадочной угрозы. В фильме также снимаются Джейк Джилленхол, Зендея и Джон Фавро.

Мировая премьера фильма состоится 28 июня. В России лента выйдет в прокат с 4 июля. Недавно в сети опубликовали список злодеев, которые появятся в будущей премьере.

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«Старкон» — международный фестиваль науки, фантастики и самовыражения, на протяжении 20 лет проходящий в Санкт-Петербурге. В 2019 году «Старкон» состоится 29 и 30 июня на территории выставочного центра «Экспофорум».

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