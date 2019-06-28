Москва, 28 июня, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Рынок нефти 27 июня пережил еще один волатильный день. Котировки так и не смогли определиться с четким вектором движения, финишировав неподалеку от уровней открытия. Очередная попытка Brent прорваться через отметку $66 за баррель снова не увенчалась успехом — приближение к этому барьеру привлекает продавцов, которые возвращают цены «с небес на землю», заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«По сути ситуация на рынке нефти остается прежней. Попытки роста влекут фиксацию прибыли, из-за чего котировки никак не могут развить траекторию роста. Впрочем, учитывая нервное ожидание саммита в Японии и противоречивые заявления Вашингтона и Пекина, ралли на данном этапе было бы неуместным. Рынок нефти продолжает демонстрировать высокую чувствительность к сигналам с торгового фронта, а предстоящее заседание ОПЕК+ только усиливает напряженность», — отметил эксперт.

Некоторое облегчение игрокам принесли комментарии министра нефти Ирака, который указал на возможность не только пролонгации сделки, но и более глубокого сокращения добычи. Впрочем, эйфории эти слова не вызвали, поскольку участники рынка прекрасно понимают, что далеко не все будут готовы пойти на дополнительные жертвы, и без того выражая недовольство по поводу потери своей доли рынка в пользу сланцевых производителей США.

«Сегодня, 28 июня, стартовал долгожданный саммит G20, который за последние пару недель прилично оброс разного рода спекуляциями. В центе внимания, безусловно, будет диалог глав США и Китая, но для нефтетрейдеров не менее важным будут заявления лидеров России и Саудовской Аравии.

В краткосрочной перспективе не исключены новые всплески волатильность цен, но основная и полноценная реакция рынка придется на понедельник, когда будут подведены итоги саммита», — считает Николаев.

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