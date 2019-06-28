Токио, 28 июня, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что странам БРИКС необходимо работать над поиском более справедливой модели развития глобальной экономики. Об этом он заявил 28 июня на встрече глав государств объединения в Японии.

Kremlin.ru Встреча лидеров БРИКС

Российский лидер отметил, что международная торговля сегодня «перестает быть локомотивом экономического роста и испытывает всё более тяжёлое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров».

По его мнению, в этих условиях странам БРИКС следует брать на себя инициативную роль в формировании «более справедливой и устойчивой модели глобального развития, основанной на принципах равноправия, уважения суверенитета и интересов всех стран».

Владимир Путин призвал станы БРИКС к поиску совместных вариантов договорённостей, которые затем могли бы послужить основой для обсуждения «в более широком кругу заинтересованных государств».

Напомним, встреча глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в японском городе Осака в преддверии саммита G20. На повестке встречи — темы саммита, а также международные проблемы и вопросы экономического сотрудничества.

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