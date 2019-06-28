Токио, 28 июня 2019, 05:34 — REGNUM
Президент России Владимир Путин считает, что странам БРИКС следует более активно использовать национальные валют при взаимных расчетах. Об этом он заявил 28 июня на встрече лидеров стран объединения в преддверии саммита G20 в Японии.
Российский лидер также отметил важность интеграции платёжных систем стран БРИКС, высказав мнение, что это поспособствовало бы устойчивости банковских систем.
Встреча глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в японском городе Осака. На повестке встречи — темы саммита G20, а также международные проблемы и вопросы экономического сотрудничества.