Барселона, Испания, 27 июня, 2019, 19:36 — ИА Регнум. На северо-востоке Испании бушует крупный лесной пожар, власти проводят эвакуацию жителей деревень у реки Эбро в Каталонии, 27 июня передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Пожар сдерживают сотни пожарных и военные, эвакуированы из зоны пожара как минимум 53 человека.

В настоящий момент огонь бушует на площади 5500 гектаров, под угрозой находятся 20 000 гектаров лесов и полей в 120 километрах к западу от Барселоны.

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