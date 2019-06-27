Мадрид, , 01:53 — REGNUM

Лесной пожар разгорелся в испанской провинции Таррагона, расположенной на северо-востоке страны, сообщает местная пожарная служба на своей официальной странице в Twitter.

Сообщается, что огонь охватил около 2,5 тысячи гектаров леса в районе населенного пункта Ла-Торре-дель-Эспаньол. В борьбе со стихией принимают участие десятки сотрудников пожарных служб и воздушная техника. Ликвидацию огня осложняет устоявшаяся в Испании жаркая погода.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары бушуют также и на северо-западе Турции. По состоянию на 26 июня, в стране было уничтожено около 10 гектаров земли. Для борьбы с огнем привлекались два вертолета и 25 сотрудников пожарных служб.