Осака, Япония, 27 июня, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провел первые переговоры после прибытия в Японию на саммит G-20, 27 июня передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Первой встречей американского президента стал обед с премьер-министром Австралии Скоттом Джоном Моррисоном. Трамп заявил, что США всегда были «очень добры к союзникам».

Наиболее ожидаемыми на саммите G-20 являются переговоры Трампа с главой КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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