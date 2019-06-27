Москва, , 13:37 — REGNUM

Наличие перемирия в торговой войне США и Китая — это хорошая новость, но обольщаться не стоит. Достаточно вспомнить майские события: мало кто ожидал, что произойдет эскалация торгового конфликта, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Сергей Ермолаев.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже пора привыкнуть к тому, что Дональд Трамп — очень плохо предсказуемый переговорщик. Новое обострение торговой войны может произойти в любой момент, если Трамп и его окружение посчитают, что китайское руководство затягивает переговоры или не в полной мере исполняет взятые на себя обязательства», — отметил эксперт.

В то же время китайскому руководству сложно выполнить все выдвигаемые ему требования. Ведь быстрый экономический рост в Китае в течение 40 лет в огромной степени основывался на массированном заимствовании западных технологий. Которые в том числе передавались американскими фирмами, работающими в Китае.

«Однако пока торговая война Китаю обходится, похоже, несколько дороже, чем США. Поставки китайской продукции в США, попавшей под американские тарифы, упали за прошедшие месяцы 2019 года почти на четверть в годовом выражении. При том, что общий товарооборот с США сократился примерно на 15%. Но дальнейшая эскалация торговой войны обойдется и США, и всему миру очень дорого.

Скорее всего, в этом случае в течение пары лет мировая экономика столкнется с финансовым и экономическом кризисом. И произойдет обрушение цены нефти, чего, конечно, очень бы не хотелось», — высказал свое мнение Ермолаев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что США и Китай могут объявить о перемирии в торговой войне во время саммита G20 в японской Осаке.

Читайте также: СМИ узнали о возможном перемирии США и Китая в торговой войне