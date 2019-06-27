Москва, 27 июня, 2019, 16:01 — ИА Регнум. На валютном рынке многое сейчас будет зависеть от итогов встреч глав основных ведущих государств, вся мировая политика и экономика на два дня переместились в Страну восходящего солнца — Японию. От итогов встречи между американским президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным будет зависеть и курс российской национальной валюты, от итогов встречи между главами США и Китая будет зависеть и мировая экономика, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В перспективе курс российской национальной валюты имеет шансы укрепиться до отметок ниже 63,36—62,26 с целью движения в 60,06 руб./доллар и ниже, но для этого надо в Осаке найти общие не только точки соприкосновения между США и РФ, но и приемлемое решение с учётом интересов двух стран, что в условиях действующих на сегодня санкций со стороны официального Вашингтона, трудновато», — отметил эксперт.

Компромисс представляется действительно возможным, ведь совсем не за горами в Америке стартует очередная предвыборная гонка и американский президент Дональд Трамп снова хочет победить на этих выборах.

Несмотря на санкции и очень существенные противоречия между США и Россией, на текущей день есть шанс для нормализации отношений и решения ряда геополитических вопросов, что крайне позитивно может сказаться на курсе российской национальной валюты и привести её на уровни ниже 60 руб./доллар, но это уже к концу 2019 года.

«К 28 июня курс российского рубля будет находиться ещё выше отметки в 60, но тренд на общее укрепление курса рубля сломлен не будет, напротив, рынок ждёт новостей, которые укрепят веру глобальных инвесторов в силу российского рубля и экономики, но это будут пока только эмоции, суть будет к концу года. Уже не удивят цифры на уровне в 55,55 руб./доллар», — считает Блинов.

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