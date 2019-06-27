Москва, , 12:53 — REGNUM

На утренней сессии 27 июня рубль начал подавать сигналы разворота, открывшись гэпом вниз. Доллар рванул выше отметки 63 руб., но тут же перешел к коррекции, хотя остается вблизи ключевого уровня. В целом торговая активность невысокая, хотя в сегменте рисковых активов все же преобладает оптимизм, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Недавний всплеск покупок высокодоходников, включая рубль, был спровоцирован сообщениями о том, что США и Китай предварительно договорились о перемирии перед саммитом G20, что позволит избежать введения дополнительных пошлин и возобновить торговые переговоры двух крупнейших стран мира.

С другой стороны, инвесторы хорошо знакомы с переменчивым нравом Трампа, который может снова ужесточить риторику в любой момент. Поэтому потенциал роста рисковых активов на данный момент ограничен», — пояснил эксперт.

В ближайшее время пара доллар/рубль с большой долей вероятности будет осциллировать вокруг отметки 63 руб. Скорее всего, она определится с более четким вектором движения уже 1 июля.

«С начала недели рынки будут дружно отыгрывать итоги саммита G20 и готовиться к заседанию ОПЕК+, которое может привнести дополнительную волатильность в пару через динамику нефтяных котировок. 27 июня Brent торгуется в умеренном минусе, подтверждая привлекательность фьючерсов для фиксации прибыли на попытках роста», — отметил Николаев.

Читайте также: Рубль несколько ослаб против основных валют