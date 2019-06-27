Берлин, 27 июня, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала себя плохо на официальном мероприятии, на этот раз — в резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Видео опубликовано на YouTube-канале RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

На видео видно, как во время выступления президента ФРГ Меркель стала бить дрожь. В правительстве сообщили, что в настоящее время канцлер чувствует себя хорошо и готовится к полету на саммит G20 в японскую Осаку.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В протокольной части встречи лидеры двух стран вместе стояли на красной дорожке и слушали гимны Украины и Германии. В какой-то момент Меркель стала бить сильная дрожь.

Читайте также: Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель