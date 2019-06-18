Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Берлин, , 19:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо во время встречи с ним в Берлине. Об этом сегодня, 18 июня, пишет Bild.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель во время протокольной части встречи с Зеленским стало плохо. Стоя на красной дорожке и слушая гимн обеих стран, Меркель начала бить сильная дрожь. Канцлер более 10 раз менее чем за минуту поменяла положение рук и пыталась сдерживать дрожь, однако ей это не совсем удавалось. Зеленский при этом вообще никак не реагировал на происходящее.

Стоит отметить, что затем Меркель смогла самостоятельно проследовать в резиденцию. Позднее она заявила, что ей просто нужно было выпить несколько стаканов воды, после чего она почувствовала себя хорошо. Известно, что в Берлине сейчас стоит жара, и столбик термометра поднялся выше 30 градусов.

«Что касается Меркель… Я стоял рядом с ней — поверьте мне, она была в безопасности», — сказал Зеленский после переговоров с канцлером.