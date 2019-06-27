Варшава, 27 июня, 2019, 12:47 — ИА Регнум. В польских Мамерках расчистили доступ к люку в бункерном комплексе, где может находиться Янтарная комната. Об этом сообщает 27 июня RMF24.

Иван Шилов ИА REGNUM Янтарная комната

Обнаружить вход в ранее неизвестный туннель удалось в июне с помощью георадара. Люк был скрыт деревом, выросшим здесь после Второй мировой войны. Теперь дерево срубили, что позволит исследователям попасть в туннель.

После того, как люк откроют, в него опустят специальную видеокамеру. Мамерки в Варминско-Мазурском воеводстве считаются одним из возможных мест, где нацисты могли спрятать Янтарную комнату.

https://twitter.com/PiotrBulakowski/status/1144145946802098176

Напомним, Янтарная комната была подарена Петру I, она украшала резиденцию российских императоров в Царском селе. В 1941 году нацисты вывезли янтарные украшения, найти которые не удалось до сих пор.

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