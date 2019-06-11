В Польше найден туннель, который может вести к Янтарной комнате

Варшава, , 12:26 — REGNUM Вход в туннель на территории комплекса бывших немецких бункеров в Польше, в котором может быть спрятана Янтарная комната, обнаружили сотрудники одного из музеев. Об этом сообщает местная польская радиостанция RMF24.

Находку обнаружили на территории бывшего штаба сухопутных войск вермахта в польском городе Мамерки. Люк в бункер, по мнению специалистов, не открывался последние 70 с лишним лет.

«Обнаружен скрытый вход, неиспользуемый со времен Второй мировой войны», — сообщает радиостанция.

Отмечается, что вход в туннель, размеры которого пока остаются неизвестными, засыпан большим слоем земли. В ближайшее время исследователи планируют попасть внутрь туннеля, для чего им необходимо расчистить его периметр от земли, срубить дерево и поднять плиту.

Напомним, в 1941 году нацисты вывезли Янтарную комнату из России в Кёнигсберг, а при отступлении вермахта в 1945 году комната пропала.