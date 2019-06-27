Махачкала, 27 июня, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В Дагестане планируют организовать закупку школьных учебников в электронной форме. Это позволит сократить сроки процесса, занимавшего около месяца, до трех дней. Об этом 26 июня на совещании, посвящённом реализации в регионе проекта «Бережливое правительство», рассказал руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов.

Сергей Григорьев. Первые слова. 1960

Докладчик отметил, что в рамках «Бережливого правительства» во втором квартале 2019 года министерством образования и науки Дагестана реализовано пять проектов. Один из них связан с оптимизацией процесса сбора заявок на учебные пособия и предоставление их учащимся. Впервые в республике создана автоматизированная система учета учебников.

Владимир Иванов также сообщил, что на сегодняшний день в три раза сокращено время подачи документов для поступления на программы дополнительного профобразования Технического колледжа республики, причём сделать это можно дистанционно. Само учреждение вошло в Лигу бережливых колледжей России, и с началом учебного года здесь вводится курс обучения навыкам бережливого производства.

Комментируя выступление, глава Дагестана Владимир Васильев пригласил представителей СМИ и общественности к более тесному взаимодействию в плане реализации проекта. Он предложил всем вместе оценить, насколько верны данные о результатах работы в этом направлении.

«Почувствовали ли люди изменения, которые несет собой «Бережливое правительство»? Допустим, ситуация с учебниками — в этом году мы выдали их всем школьникам. Давайте проверим, сработала ли наша система. Необходимо включать в нашу деятельность объективный контроль, без этого нам не удастся качественно изменить ситуацию», — цитирует политика его пресс-служба.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года правительство России выделило Дагестану из резервного фонда почти 608 млн рублей на обеспечение школьников бесплатными учебниками. Ещё 220 млн было направлено из республиканского бюджета. Позже на эти деньги было куплено порядка 2,2 млн книг. Перед распределением на учебные пособия нанесли голограммы и порядковые номера для их автоматизированного учёта.