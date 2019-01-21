Учение — свет: более 2 млн учебников купили для школ Дагестана

Махачкала, , 09:02 — REGNUM Порядка 2,2 млн экземпляров новых учебников для общеобразовательных школ приобрели в Республике Дагестан. На эти цели были направлены 607 млн рублей из резервного фонда правительства РФ, ещё 220 млн было выделено из республиканского бюджета, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Кроме того, в республике закуплены учебники по родным языкам — более 155 тысяч книг на восьми языках для учащихся 1−4 классов. Распределение книг начнется после завершения процедур нанесения голограмм и порядковых номеров.

В ходе проверенной ведомством инвентаризации в школьных библиотеках было найдено большое количество неиспользуемых учебников. Все они, как отмечается, были изъяты и перераспределены по школам в соответствии с заявками.

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Напомним, распоряжение о выделении Дагестану субсидии на приобретение учебников премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в ноябре 2018 года. Перед этим, в начале сентября, заместитель председателя правительства — министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова заявила, что школы республики обеспечены учебными пособиями лишь на 58%.

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2018 года около 50 млн рублей выделили дагестанские меценаты на покупку учебников по шести родным языкам и дагестанской литературе для учащихся 1−4 классов.

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