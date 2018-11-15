Правительство выделило средства на 2 млн учебников для детей Дагестана

Москва, , 13:33 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о выделении 660 млн рублей на обеспечение школьников бесплатными учебниками детей из Дагестана и Новгородской области. Об этом он заявил 15 ноября на заседании правительства России.

«Мы выделяем более 660 млн рублей двум регионам, чтобы закупить 130 тыс. учебников для Новгорода и более 2 млн для детей в Дагестане», — сказал Медведев.

По его словам, данный вопрос обсуждался перед 1 сентября, на тот момент обеспеченность в Новгородской области составляла 97%, в Дагестане — 58%.