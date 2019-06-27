Москва, 27 июня, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Доллар США 26 июня демонстрировал осторожное восстановление против большинства основных валют. На локальном рынке рубль также несколько ослаб против основных валют, закончив торги в районе 63,00 против доллара и 71,65 против евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Ослабление рубля даже на фоне дорожающей нефти связано с возможным перепозиционированием участников рынка перед саммитом G-20 и усилившейся риторикой относительно негативной реакции американских «ястребов» после запланированной встречи президентов США и России», — пояснил эксперт.

Однако фактор растущей нефти долго игнорировать не получится. Очень вероятно, что в ближайшее время цена североморской смеси Brent может уйти выше отметки $66,50 за бар., что привет к формированию очередного импульса покупок.

«До тех пор, пока доллар США торгуется ниже отметки 63,30 руб., вероятность возобновления его снижения сохранятся на высоком уровне. А если цена доллара снизится под отметку 62,90, то может произойти ускорение его снижения.

В целом же ближайший диапазон колебаний доллара на локальном рынке 62,50—63,75 руб. Евро будет консолидироваться в границах 71,30—72,00 руб.», — считает Егоров.

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