Туркестан, Казахстан, 27 июня, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Более 2500 предметов войскового образца обнаружили группы разминирования в городе Арыси Туркестанской области Казахстана, сообщили 26 июня в пресс-службе министерства обороны республики.

Emer.gov.kz Разорвавшиеся боеприпасы в Арыси

В оборонном ведомстве Казахстана уточнили, что саперы очистили восемь улиц протяженностью 16 км и 8 км железных дорог. Общая численность инженерно-саперных подразделений в настоящее время составляет 550 человек, которые организованы в 50 саперных групп.

В министерстве добавили, что военная полиция круглосуточно патрулирует территорию воинской части и города Арыси. Разведка и мониторинг местности выполняется также с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня заместитель министра обороны Казахстана Бахыт Курманбаев заявил, что пожар на территории города Арыси полностью локализован. По его словам, во время поисковых работу саперы обнаружили около 500 фрагментов снарядов.

Читайте также: В Казахстане на улицах Арыси нашли 70 неразорвавшихся снарядов