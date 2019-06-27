Хабаровск, 27 июня, 2019, 05:40 — ИА Регнум. Минфин РФ обнародовал данные о размере госдолга регионов России на 1 июня 2019 года. Среди субъектов Дальневосточного федерального округа в лидеры по задолженности вырвалась Якутия, нарастившая госдолг. Хабаровский край впервые за долгое время перестал быть главным должником ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM,

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Читайте также: Долги регионов ДФО: Хабаровский край долги снижает, Якутия наращивает

В тройке лидеров по объёму госдолга среди субъектов ДФО по-прежнему Хабаровский край, Якутия и Амурская область. Но расстановка поменялась.

Хабаровский край по состоянию на 1 июня уступил Якутии первое место: регион погасил часть банковских кредитов на 660 млн рублей и снизил размер своей задолженности с 52,7 млрд на 1 мая до 52,1 млрд на 1 июня.

Якутия же, напротив, выпустила облигации на 2 млрд, увеличив размер долга с 51,1 млрд на 1 мая до 53,3 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров Амурская область с госдолгом в 26 млрд рублей. Это ниже, чем на 1 мая — 27,6 млрд. Львиную долю долга этого региона составляют недорогие бюджетные кредиты — 17,9 млрд рублей, что также ниже, чем месяц назад — 19,5 млрд.

На четвертом месте Забайкальский край, объём долга которого по состоянию на 1 июня равен 25,8 млрд рублей. За месяц долг этого региона остался неизменным.

Почти неизменным остался долг Бурятии — 7,6 млрд против 7,4 в мае. У Камчатки — 4,1 млрд рублей.

12,6 млрд рублей составляет задолженность Колымы. Это немного ниже, чем месяц назад — тогда регион был должен 13,2 млрд. Основной долг приходится на коммерческие кредиты.

Госдолг ЕАО на 1 июня составил 5,8 млрд, что несколько меньше, чем месяцем ранее — 5,9 млрд.

Неизменным остался госдолг Приморья — 5,2 млрд рублей.

Долг Чукотского АО к 1 июня достиг почти 11 млрд рублей против 10,6 месяцем ранее.

По-прежнему нет никаких долгов у Сахалинской области.

Дорогих и наиболее обременительных коммерческих кредитов нет, как и месяц назад, у Камчатки, Приморья и Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, Хабаровский край месяц назад начал снижать огромный госдолг. На 1 мая 2019 года регион сумел снизить задолженность по сравнению с апрелем с 54,9 млрд до 52,7 млрд. Непомерный госдолг поставил регион под угрозу введения внешнего управления. Губернатор края Сергей Фургал поручил правительству подготовить план сокращения расходов на 15%. Погашение госдолга даётся Хабаровскому краю «большой кровью»: 9 муниципалитетов сегодня оказались в ситуации, когда остался непогашенным их долг за поставленное в рамках северного завоза топливо. Поставщик, ООО «Флагман», обращается с исками в Арбитражный суд и выигрывает. В общей сложности долг всех муниципалитетов составляет 770 млн рублей. Краевые власти не торопятся платить, несмотря на то, что деньги на прохождение отопительного сезона заложены в бюджет. Правительство края обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить ценообразование у ООО «Флагман». Между тем счета одного из районов уже заблокированы. Это приравненный к Крайнему Северу Советско-Гаванский район. Его глава, Юрий Бухряков, сообщил, что район сегодня не может осуществлять свои полномочия. Прокуратура Хабаровского края официально сообщила, что следующий отопительный сезон в данном муниципалитете может быть сорван.

Читайте также: Власти Хабаровского края уклоняются от оплаты «северного завоза»