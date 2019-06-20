Власти Хабаровского края уклоняются от оплаты «северного завоза»

Хабаровск, , 06:04 — REGNUM Районы Хабаровского края бьют тревогу: правительство региона уклоняется от оплаты уже осуществленных поставок топлива по «северному завозу». Девять северных муниципалитетов оказались в ситуации, когда под вопросом прохождение следующего отопительного сезона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Хабаровском крае остановлены расчёты за уже поставленное в рамках «северного завоза» топливо. Долг девяти северных районов перед поставщиком — ООО «Флагман» составляет 770 млн рублей. Это Охотский, Николаевский, Ванинский, Советско-Гаванский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы, район им. Полины Осипенко, Амурский и Ульчский районы.

Все эти муниципалитеты бьют тревогу: они должны блокировать все операции по счетам из-за выносимых Арбитражным судом решений. Сам поставщик, ООО «Флагман», резидент ТОСЭР «Комсомольск», в шоке, поскольку такие неплатежи ставят под угрозу существование компании. Муниципалитетам платить нечем.

ООО «Флагман» победил в конкурсе, которое проводило краевое ООО «Межрайтопливо», организация, созданная правительством Хабаровского края именно для снабжения районов топливом. Конкурс проходил уже при новом руководителе, которого назначил новый губернатор края Сергей Фургал.

Конкурс прошёл, предприятие победило, предложив наименьшую цену, топливо поставлено в районы, все акты и прочие документы подписаны — край отказывается платить.

«Моё личное мнение, подтверждение которому я вижу в том, как у нас сейчас суды проходят и как ООО «Межрайтопливо» затягивает рассмотрение дел — цель у них не платить эти деньги, или, как минимум, получить отсрочку», — привела слова юриста ООО «Флагман» Ивана Видова краевая газета Молодой Дальневосточник XXI век

Вместо денег за поставленное в районы топливо, правительство Хабаровского края сначала затребовало пакет документов, связанных с расходами ООО «Флагман» на обеспечение поставок нефтепродуктов на «севера». Не найдя, к чему придраться, чиновники заговорили о необходимости проведения проверки Генеральной прокуратурой деятельности поставщика. Почему именно Генеральной, а не прокуратурой Хабаровского края, если уж на то пошло — не сообщается.

Казалось бы — при чём тут правительство Хабаровского края? Есть поставщик, ООО «Флагман», есть уполномоченная организация — ООО «Межрайтопливо», есть районы, получившие топливо. Но дело в том, что компенсация на оплату топлива для муниципалитетов спускается в районы из краевой казны. А районы уже рассчитываются с единым оператором, который в течение трёх дней после получения денег должен перевести их поставщику.

Но правительство края не выделяет деньги районам — наверное, впервые за всю историю. На сегодняшний день у ООО «Флагман» только исполнительных листов — на 630 млн рублей. А есть ещё дела, которые находятся на рассмотрении.

При этом, как выяснилось, часть средств северные районы края в ООО «Межрайтопливо» уже перевели. Ещё в январе Советско-Гаванский район перевёл 101,6 млн рублей, Охотский район перечислил 189,5 млн рублей.

Но до ООО «Флагман», поставившего топливо, деньги почему-то так и не дошли. Пытаясь выяснить судьбу этих денег, руководство компании обратилось в прокуратуру Хабаровского края с заявлением о проведении проверки. Итогом прокурорской проверки стала передача материалов в отношении директора ООО «Межрайтопливо» Алексея Хрипуна в орган предварительного расследования. До 22 июня 2019 года должно быть принято решение — подпадают ли действия Хрипуна под статью о злоупотреблении полномочиями.

Но правительство Хабаровского края продолжает тянуть время. Финансовые управления муниципалитетов ежегодно направляют в краевое правительство заявки на субсидирование поставок топлива по «северному завозу». Край принимает решение. Соответственно — эти деньги уже заложены в бюджет. В этой связи тем более непонятно, почему за топливо, которое дошло до поставщиков и использовано по назначению, краевые власти не хотят платить?

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Зампред правительства Хабаровского края Анатолий Литвинчук, курирующий ТЭК и ЖКХ, на официальный запрос ответил:

«Правительством края направлено обращение в Генеральную прокуратуру РФ об организации проверки законности действий ООО «Флагман» по формированию цены на рынке продажи нефтепродуктов при заключении сделок с ООО «Межрайтопливо». Вопрос оплаты задолженности будет рассмотрен после проведения проверки Генеральной прокуратурой».

Но — ООО «Флагман» — победило в конкурсе, предложив наименьшую цену. И обязательства свои выполнило, районы севера Хабаровского края всё получили в срок. По всем законам — сначала краевые власти должны были рассчитаться, а уж затем обращаться в Генпрокуратуру РФ или в любую другую инстанцию. Потому, что в нынешнем варианте история выглядит как попытка разорить ООО «Флагман». Ведь у правительства края большие возможности — после Генпрокуратуры можно обратиться в ФАС, потом ещё куда-нибудь. И всё это время предприятие денег не увидит.

На официальном сайте губернатора и правительства Хабаровского края о ситуации — ни слова. И это несмотря на то, что половину региона сегодня буквально «трясёт».

Как сообщало ИА REGNUM, идею «революции» в сфере поставок топлива на «севера», которую новый губернатор Сергей Фургал озвучил ещё в марте 2019 года, эксперты сразу назвали нежизнеспособной. Она заключалась в том, что муниципалитетам запретят покупать топливо в долг, поскольку это дороже на 30%. Районы предполагается обязать покупать топливо без рассрочки и платить за него сразу. Всё бы хорошо, за исключением одного, но очень весомого, «но»: у районов, как, впрочем, и у края, нет денег.

Отказ правительства Хабаровского края выполнять свои финансовые обязательства по поставкам топлива на «севера» уже привёл к тому, что у Советско-Гаванского района арестованы счета. Муниципалитет фактически парализован — он не может выполнять свои обязательства по ликвидации ЧС, оказанию услуг образования, проведения ЕГЭ. Глава другого северного района, Ванинского, Александр Наумов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что в сложившейся ситуации «роскошью для населения может стать даже отопление зимой».