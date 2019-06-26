Ашхабад, 26 июня, 2019, 17:15 — ИА Регнум. В Туркмении вышел в свет очередной, одиннадцатый по счету, том «Летописи великих свершений», посвященной государственной деятельности президента Гурбангулы Бердымухамедова. В этом выпуске описаны события 2017 года, прошедшего в Туркмении под девизом «Год здоровья и воодушевленности», пишет «Туркменистан сегодня».

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

При этом отмечается, что книга составлена на основе выступлений и литературных трудов Бердымухамедова, материалов государственных СМИ и официальных статистических данных. А ее главная цель «дать представление об осуществляемых преобразованиях, главная цель которых — процветание страны».

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Главным политическим событием того периода авторы летописи назвали выборы президента Туркмении, победителем которых был признан Гурбангулы Бердымухамедов, чью кандидатуру, по официальным данным, поддержали почти 97,7% избирателей

«Что явилось наглядным свидетельством всемерной поддержки народом политического, экономического и социального курса, проводимого главой государства», — подчеркивает госиздание.

Также в «Летописи великих достижений» упомянуты пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам и ряд других событий в жизни Туркмении, которые, как подчеркивает пресс-служба главы государства, «отражают многогранную деятельность» туркменского лидера и «масштабность инициированных президентом Бердымухамедовым преобразований».

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