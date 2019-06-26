Минск, 26 июня, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Действующий договор на покупку у России звена истребителей Су-30СМ не предполагает конкретных сроков поставки и ждёт решения Александра Лукашенко. Об этом 26 июня в Минске заявил журналистам министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

Robert Sullivan Су-30СМ

По его словам, закупаемые Белоруссией «четыре самолёта находятся на стапелях в высокой степени готовности к выпуску». Министр обороны отметил, что договор составлен «на отлагательных условиях», и решение о покупке должен принять Лукашенко.

«Как только по финансированию будет принято решение, они будут закуплены», — сказал Равков.

Напомним, о контракте на закупку Белоруссией российских истребителей Су-30СМ стало известно в 2017 году. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал о возможности поставок военных самолётов в 2019 году.

В 2019 году руководство Белоруссии потратилось на проведение II Европейских игр. По словам главы белорусского минфина, главный эффект от них — «идеологический». До этого «имиджевые» расходы были по закупкам нефти у альтернативных России поставщиков.