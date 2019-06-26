Минск, , 15:10 — REGNUM

На проведение II Европейских игр в Белоруссии за период с 2017 года по 2019 год потрачено 540 млн белорусских рублей (около $270 млн в эквиваленте). Об этом 26 июня заявил министр финансов республики Максим Ермолович.

По словам главы минфина Белоруссии, из 540 млн потраченных белорусских рублей 266 млн составили средства бюджета. Организационные расходы взяла на себя принимающая сторона, а вторую часть расходов он назвал «инвестиционными» и оценил в 380 млн бел. руб. (около $190 млн).

В «инвестрасходах» также велика часть белорусских бюджетных средств. Насколько расходы были эффективными для экономики Минска, по его словам, пока говорить рано — «по итогам Евроигр мы можем достаточно точно оценить, насколько возросла торговля в городе, насколько выросли туристические доходы города».

Минфин Белоруссии считает более важным «имиджевый эффект от проведения II Евроигр, и он имеет более значительное влияние на экономические показатели, чем первый, связанный с притоком туристов в страну в период проведения этих игр». Ермолович уточнил: «Это эффект идеологический, направленный на продвижение здорового образа жизни. Кроме этого, эффект внешнеполитический, внешнеэкономический».

Напомним, I Европейские игры состоялись в Баку (июнь 2015 год). Азербайджанскому бюджету они обошлись в $1,12 млрд (по официальным данным).

На II Европейские игры в Минске приглашено более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, они соревнуются в 15 видах спорта. Большинство билетов на спортивные мероприятия распространено бесплатно или за символическую плату через белорусскую «государственную» профсоюзную федерацию и другие провластные структуры.

Не обошлось без скандалов, среди которых — приглашение делегаций Сербии, Боснии и Герцеговины, а также других постюгославских республик. Официальный Минск формально не признаёт отторгнутый от Сербии край Косово и Метохия, однако пригласил руководство «Республики Косово» и её сборную, а также развесил флаги косовских сепаратистов. Командам из ДНР и ЛНР в таком приёме отказано.

Тем временем III Европейские игры оказались под угрозой срыва: мэр Кракова Яцек Майхровски публично заявил о неприемлемости постановки жителей города перед фактом их проведения. До этого жители древней столицы Польши через местный референдум отказались принимать зимние Олимпийские игры в 2022 года.