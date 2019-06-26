Москва, 26 июня, 2019, 14:42 — ИА Регнум. В предложении на ЕГЭ пользоваться интернетом есть разумное зерно. Несомненно, использование цифровых технологий сегодня является неотъемлемой частью образования, и сейчас эти навыки даже более важны, чем непосредственное знание конкретных фактов по предметам, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В конце концов, сегодня почти в любой точке мира за редким исключением можно получить доступ ко всей массе знаний, накопленных человечеством, и умение эту информацию правильно искать и систематизировать становится важнее, чем способность воспроизвести её по памяти.

«Но есть и другая сторона медали. Во-первых, это делает человека, в частности школьника, сдающего ЕГЭ, слишком зависимым от информационных систем, так что в случае их отключения или отрыва от них он становится абсолютно беспомощным.

Во-вторых, сначала имеет смысл перестроить сам процесс образования с точки зрения этих перемен, а потом уже менять правила экзаменов, а не наоборот.

«А то произойдет, как при внедрении ЕГЭ, когда учеников 10 лет учили по традиционной схеме, а в последний год чисто механически натаскивали на сдачу тестов по выбранным предметам», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что на едином государственном экзамене (ЕГЭ) и основном государственном экзамене (ОГЭ) по гуманитарным предметам выпускникам могут разрешить пользоваться интернетом для поиска информации.

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