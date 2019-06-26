Российский каноист Шамшурин выиграл серебро на Европейских играх
Минск, 26 июня, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Российский каноист Кирилл Шамшурин стал серебряным призёром на Европейских играх в Минске. Шамшурин соревновался на дистанции 1000 метров.
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Каноэ
Российский спортсмен показал результат 3 минуты 58,028 секунд. Победителем стал польский каноист Томаш Качор с результатом 3 минуты 57,953 секунд.
Замкнул тройку представитель Германии Себастьян Брендель, результат которого составил 3 минуты 59,278 секунд.
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