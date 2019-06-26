Астана, 26 июня, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики принять меры по погашению долгов многодетных семей перед банками и микрофинансовыми организациями, сообщили 26 июня в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», который направлен на помощь гражданам республики, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Правительство в одноразовом порядке примет меры по погашению задолженности по беззалоговым потребительским займам.

В льготную категорию включены также семьи, воспитывающие детей инвалидов, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, инвалиды с детства старше 18 лет, а также получатели адресной социальной помощи.

Кроме того, помощь будет организована для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, которые потеряли родителей до 18 лет.

В условия помощи также входит размер общего займа — он не должен превышать 300 тыс. тенге ($792) на одного заемщика. В случае превышение размера займа будет погашена часть в размере 300 тыс. тенге ($792).

Как сообщало ИА REGNUM , 14 мая заместитель председателя Национального банка КазахстанаОлег Смоляков заявил, что в республике продолжается рост закредитованности граждан. По его словам, субъекты кредитования зачастую нарушают интересы заемщиков.

Читайте также: В Казахстане планируют ужесточить выдачу потребительских займов