Москва, 26 июня, 2019, 09:18 — ИА Регнум. В течение торгов 25 июня нефть марки Brent вела себя неоднозначно, но под конец дня оживились покупатели, отправившие котировки в район отметки $65 за баррель. Таким образом, цены постепенно восстановились от дневных минимумов, отмеченных в Азии в районе $63,50, прибавив за день 1,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Катализатором роста послужил отчет API, который указал на неожиданно масштабное сокращение запасов сырой нефти в США. Согласно данным института, на прошлой неделе запасы упали на 7,55 млн баррелей, втрое сильнее прогнозов. Более того, запасы бензина снизились на 3,17 млн баррелей, а запасы в Кушинге сократились на 1,26 млн баррелей», — привел цифры эксперт.

С одной стороны, позитивный релиз дает надежду на благоприятные официальные данные от минэнерго, которые выйдут 26 июня. С другой стороны, после сильных результатов цифры министерства могут разочаровать и повлечь откат котировок, которые сейчас проявляют повышенную чувствительность к любым сигналам.

«Участники рынка также не забывают следить за новостями с геополитического фронта. Напряженность здесь остается высокой. Так, Тегеран пообещал решительно ответить на любое новое нарушение Америкой воздушного пространства Ирана. А Трамп в свою очередь дал понять, что продемонстрирует оппоненту свою превосходящую мощь, если тот продолжит атаковать «что-нибудь» американское.

В свете продолжающихся словесных перепалок и угроз цены на нефть как минимум будут удерживаться на плаву в обозримом будущем», — полагает Николаев.

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