Москва, 26 июня, 2019, 08:43 — ИА Регнум. В столичных парках в павильонах «Здоровая Москва» продолжается бесплатная диспансеризация населения столицы. Работают 46 павильонов здоровья, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Павильон «Здоровая Москва»

Первые павильоны были открыты 3 июня. По данным на 26 июня, в павильонах «Здоровая Москва» уже пришли диагностику около 35 тыс. человек.

Павильоны «Здоровая Москва» работают ежедневно без перерывов и выходных. Общая диагностика занимает около одного часа. Чтобы пройти обследование достаточно иметь только паспорт или водительские права.

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Как сообщало ИА REGNUM, в павильонах «Здоровая Москва» граждане смогут сделать УЗИ, измерить артериальное давление, ЭКГ, анализы крови и другие исследования.

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