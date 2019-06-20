Более 45 павильонов «Здоровая Москва» заработали в столичных парках

Москва, , 07:37 — REGNUM В столичных парках начали работать все запланированные к открытию 46 павильонов «Здоровая Москва», сообщается на портале мэра Москвы.

В этих павильонах все желающие москвичи могут бесплатно получить консультации врачей, пройти медицинские тесты и записаться на прием в поликлинику.

Обследование пациента длится не более часа. Павильоны «Здоровая Москва» будут работать с 08:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

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Как сообщало ИА REGNUM, в павильонах «Здоровая Москва» граждане смогут сделать УЗИ, измерить артериальное давление, ЭКГ, анализы крови и другие исследования.

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