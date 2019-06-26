Владивосток, 26 июня, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Рыночное построение экономики не способно системно развивать Дальний Восток, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв, комментируя критику спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в отношении деятельности Минвостокразвития.

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Депутат отметил, что приведённые спикером Совфеда сравнения с быстроразвивающимся Китаем лишь подчёркивают разницу в экономических подходах к решению вопросов развития территорий.

Владимир Хмелёв «Странно слышать такие слова от Матвиенко, и тем более неуместно сравнивать темпы развития экономики России с Китаем, где доминирует плановая экономика. Время убедительно показало, что рынок, упование на него, не в состоянии системно развивать дальневосточные регионы: шуму много, а результата нет. Движения правительства в этом направлении импульсивные, не системные, совершенно нет воли в достижении результатов. Можно критиковать и дальше, но это не ускорит развитие ДВ».

Депутат видит выход из сложившейся ситуации лишь в качественном изменении подхода к решению данного вопроса.

Владимир Хмелёв «Выход из ситуации я вижу в переходе с программного подхода в экономике к плановому. Такой опыт у нас есть, в том числе, как отметила Матвиенко, в строительстве БАМа».

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Как сообщало ИА REGNUM, профессор ВГУЭС, политолог Андрей Калачинский высказал мнение, что жители Дальнего Востока давно утратили понимание смысла существования Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики ввиду полного отсутствия результатов деятельности этого ведомства.